İngiltere yerel seçimler için sandık başında

Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden İngiltere, İskoçya ve Galler'de bugün birçok yerel yönetimin belirleneceği seçimler için halk sandık başında.

İngiltere'de 136 belediyede (Council) meclis üyelikleri ve altı belediye başkanlığı (Mayoralty) doğrudan bugünkü oylarla seçilecek.

Londra'nın Croydon, Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets ve Watford belediyelerinde başkanlık seçimleri yapılıyor.

Bugünkü seçimlerle Birleşik Krallık parlamentosu olan Westminster'daki sandalye sayısı değişmeyecek. Bu bir genel seçim değil.

Ancak İskoçya ve Galler'deki seçmen kendi ülkelerini yöneten ulusal parlamentoların temsilcileri için de oy kullanacak.

İskoç parlamentosu Holyrood'un 129 sandalyesi bugünkü seçimlerle belirlenecek.

Galler parlamentosu Senedd'in 96 üyesi de bugünkü oylamayla belli olacak.

Yani İngiltere, Galler ve İskoçya, birkaç kademeli ve genellikle yerel yönetim faaliyetlerini kapsayan bir siyasi yarışa sahne olacak. Birliğin diğer ülkesi Kuzey İrlanda'da ise seçimler gelecek yıl yapılacak.

Sandıklarda oy kullanma işlemleri yerel saatle 07:00'de başladı, 22:00'de sona erecek. İlk sonuçların da gece yarısına doğru gelmesi bekleniyor.

İngiltere'de belediye meclis üyeleri dar bölge çoğunluk sistemine göre seçiliyor. Her seçim bölgesinde en çok oyu alan aday ya da adaylar seçimi kazanıyor ve meclis üyesi oluyor.

En fazla sandalyeyi kazanan siyasi parti, belediye meclisinin kontrolünü elde ediyor.

Belediye meclisleri; yaşlılara ve engellilere bakım, çöp toplama ve geri dönüşüm, konut, eğitim ve yol bakımı dahil olmak üzere yerel hizmetlerden sorumlu.

Seçmenler oy kullanmak için öncelikle sisteme kaydolmak zorunda. Bunun için belirlenen son tarih geçti.

Kayıtlı seçmenlerin İskoçya ve Galler seçimlerinde oy kullanmak için kimlik göstermeleri gerekmiyor. Ancak İngiltere'deki seçimlerde tüm seçmenlerin fotoğraflı kimliklerini göstermeleri gerekiyor.

Bu kimlikler arasında, pasaport, ehliyet, 60 yaş üstü için toplu taşıma kartı gibi kimlik türleri var.

Posta yoluyla oy kullanmayı seçenler ancak oy pusulalarını henüz gönderemeyenler, bugünkü sandıklara giderek oylarını kullanabiliyor.