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Birleşik Krallık'ta 'Sarı Alarm': Uzun Süreli Yağış Uyarısı

Birleşik Krallık'ta 'Sarı Alarm': Uzun Süreli Yağış Uyarısı
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İngiliz Meteoroloji Kurumu, Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerinde uzun süreli yağışlar nedeniyle 'sarı alarm' verildiğini açıkladı. Paskalya tatilinde etkili olacak yağışların ulaşımda aksaklıklara yol açabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

İNGİLİZ Meteoroloji Kurumu, Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerinde 'sarı alarm' verildiğini duyurdu.

İngiliz Meteoroloji Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, 'uzun süreli yağış dalgası' uyarısının, bugün İngiltere'nin ve Galler'in güneydoğusunda etkili olacağı kaydedildi. Yetkililer, Paskalya tatilinin başladığını vurgulayarak, 75 mm'ye kadar düşebilecek yağışların ulaşımda aksaklıklara neden olabileceğini belirtti.

Açıklamada, yağışların sürüş koşullarını etkileyebileceği ve su baskınlarına yol açabileceği ifade edilerek, bölge sakinleri hava ve yol durumunu kontrol etmeleri konusunda uyarıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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