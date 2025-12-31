Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri 2026'ya Görkemli Gösterilerle Girdi

Birleşik Arap Emirlikleri 2026'ya Görkemli Gösterilerle Girdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, 2026 yılına coşkulu bir şekilde girildi. Burj Khalifa gökdeleninin etrafında düzenlenen çeşitli gösterilerle yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, Dubai'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirildi.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri, 2026 yılına çeşitli gösterilerle 'merhaba' dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yeni yıl, Burj Khalifa gökdeleni çevresinde düzenlenen çeşitli gösterilerle kutlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
