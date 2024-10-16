Üye Girişi
Haberler

Bir ülkeyi hızla ele geçiren akım: Kvadrobing

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da gençlerin ve çocukların kendilerini en sevdikleri hayvanlara dönüştürdükleri yeni akım ülkeyi adeta karıştırdı.

Rusya'da gençler arasında hızla yayılan yeni bir akım son günlerin en çok tartışılan konusu oldu. "Kvadrobing" isimli akımda köpek, kedi, tilki ve ayı kostümleri giyen çocuklar bu hayvanlara benzer hareketlerde bulunuyor.

Bir ülkeyi hızla ele geçiren akım: Kvadrobing

RUS HÜKÜMETİ ADETA SAVAŞ AÇTI

Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Parlamento Başkanı Viyaçeslav Volodin, "çocukları köleye dönüştürdüğünü" öne sürdüğü akımın ABD'nin ve Batı'nın Rusları insanlıktan çıkarma planı olduğunu görüşünü dile getirdi. Volodin, "Bu ilk başta bir oyun ve şaka gibi görünebilir ama arkasında insana ait her şeyi reddetmeye yönelik ciddi bir plan var" diye konuştu.

Bir ülkeyi hızla ele geçiren akım: Kvadrobing

Duma milletvekili Sergey Kolunov ise "Kvadrobing" akımına katılan gençlerin ailelerine dava açılabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a "Sizde de kvadrobing var mı? Bu son günlerde bizdeki en önemli konu" demişti.

Ülkenin Sibirya bölgesinde bir kadının köpek gibi giyinip koşan oğluyla birlikte gezdiği anlar ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Olaya ilişkin polis tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Bir ülkeyi hızla ele geçiren akım: Kvadrobing

Bir ülkeyi hızla ele geçiren akım: Kvadrobing
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya

Kültür Yaşam Dünya Rusya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Barzani Beştepe'de! Masada önemli konular var

 Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu
Boşanma davalarında yeni dönem: Eşlerden birinin istemesi yetecek

Boşanma davalarında bir dönem sonra eriyor
500

Yorumlar (2)

Emre null:

hayvan şekilleri insanlarda olmuyor çok korkunç gözüküyor takanlar

0
0
yanıtYanıtla
Köfteci Jardel:

Helal olsun Rus devletine.

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL olacak? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 6. bölümü yayınlanacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu? BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Batman'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Adıyaman'da okullar tatil edilecek mi? ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ? Şanlıurfa'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak? Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'da okullar tatil edilecek mi? Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Malatya'da okullar tatil edilecek mi? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 167. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! A Milli Takım muhtemel 11! Galler- Türkiye maçı muhtemel 11'ler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.