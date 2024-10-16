Bir ülkeyi hızla ele geçiren akım: Kvadrobing

Rusya'da gençler arasında hızla yayılan yeni bir akım son günlerin en çok tartışılan konusu oldu. "Kvadrobing" isimli akımda köpek, kedi, tilki ve ayı kostümleri giyen çocuklar bu hayvanlara benzer hareketlerde bulunuyor.

RUS HÜKÜMETİ ADETA SAVAŞ AÇTI

Rusya lideri Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Parlamento Başkanı Viyaçeslav Volodin, "çocukları köleye dönüştürdüğünü" öne sürdüğü akımın ABD'nin ve Batı'nın Rusları insanlıktan çıkarma planı olduğunu görüşünü dile getirdi. Volodin, "Bu ilk başta bir oyun ve şaka gibi görünebilir ama arkasında insana ait her şeyi reddetmeye yönelik ciddi bir plan var" diye konuştu.

Duma milletvekili Sergey Kolunov ise "Kvadrobing" akımına katılan gençlerin ailelerine dava açılabileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a "Sizde de kvadrobing var mı? Bu son günlerde bizdeki en önemli konu" demişti.

Ülkenin Sibirya bölgesinde bir kadının köpek gibi giyinip koşan oğluyla birlikte gezdiği anlar ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Olaya ilişkin polis tarafından soruşturma başlatılmıştı.