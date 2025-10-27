Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Yunanistan'a giden bir Türk kadın, maruz kaldığı ırkçı davranışları sosyal medyada anlatarak büyük yankı uyandırdı. Kanada'da 6 yıldır yaşadığını ve İngilizcesinin iyi olduğunu belirten kadın, başta kendisini yabancı zanneden Yunanların sonradan Türk olduğunu öğrenince tavırlarının değiştiğini söyledi.

"TÜRK'ÜM DEYİNCE TAVIRLARI DEĞİŞİYOR"

Kadın, "6 senedir Kanada'da yaşadığım için İngilizcem iyi ve başta Türk olduğumu anlamıyorlar. Türk'üm deyince tavırları hemen değişiyor. Bizim Suriyelilere, Afganlara yaptığımızı onlar da bize yapıyor" sözleriyle yaşadıklarını özetledi.

"HİÇ ÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

Kıs sürede gündem olan görüntünün altına "Bizde yunanlara öyle davranıyoruz sorun yok", "Hiç öyle bir şey yaşamadım. Türk olduğunu öğrenince daha iyi davranıyorlar", "Nasıl yalan! Çok sıcakkanlılar ve Türkleri de çok seviyorlar", "Acaba Türk olmana rağmen İngilizce konuştuğun için olabilir mi o davranışları" şeklinde yorumlar yapıldı.