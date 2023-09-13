Bir fotoğraf karesi yetti! Yunanistan'da kahraman ilan edilen asker

Son yılların en büyük doğal afetini yaşayan Yunanistan'da zodyak botlarla kurtarılan yaşlı afetzedelere yardım eden Yunan askerleri arasında bir asker kendini yere atarak yaşlıların çamura basmalarını engelledi. Yunan askerin bu hareketi ülkede büyük takdir topladı.

Geçen haftalarda Yunanistan'ı etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel felaketi sonrasında bölge toparlanmaya çalışırken, paylaşılan bir fotoğraf ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı.

KENDİNİ YERE ATIP KÖPRÜ YAPTI

Bahsi geçen fotoğraf karesinde zodyak botlarla kurtarılan yaşlı afetzedelere yardım eden Yunan askerleri arasında bir asker kendini yere atarak yaşlıların çamura basmalarını engellerken görülüyor. Bu görüntüyü Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros paylaşınca sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"GÖREV BİLİNCİ ÇOK YÜKSEK"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ismi açıklanmayan askerin yaptıklarını takdir etti. Yunan medyası askerin 32'nci deniz piyadesi tugayında görev aldığını duyurdu. İsmi açıklanmayan askerle birlikte çalıştıklarını söyleyen bazı yetkililer, "Kendisinin çok yüksek bir görev bilinci bulunuyor. Komandoların eğitim aldığı özel okullara gitti" dedi.