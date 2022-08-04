Arabanın içinde doluya yakalanan çiftin korku dolu anları! Camlar tuzla buz oldu - Haberler

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Arabanın içinde doluya yakalanan çiftin korku dolu anları! Camlar tuzla buz oldu

Kanada'da bir çift arabanın içinde dolu yağışına yakalandı. Kameraya yansıyan görüntülerde taş büyüklüğündeki dolu taneleri aracın camlarını kırarak içeri girdi.

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Son zamanlarda dünya üzerinde artan doğal afetlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez felaket görüntüsü Kanada'dan.

ARACIN CAMLARINI KIRDI

Bir çift, dolu yağışına arabada yakalandı. Yağışın şiddeti korkutucu sesten de belli olurken, bir süre sonra dolu taneleri aracın camlarını kırarak içeri girmeye başladı.

ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Öte yandan doluya yakalanan çift aracın camlarının bir bir içeriye düşmesinden korkup çığlık attı.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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