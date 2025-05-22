Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Geçtiğimiz hafta New Jersey'de MetLife Stadyumu'nda sahneye çıkan Latin müziğinin kraliçesi Shakira, muhteşem performansıyla on binlerce hayranını coşturdu. Ancak konser sonrası gelen haber herkesi tedirgin etti.

TARİH VERİLDİ

New Jersey Sağlık Departmanı (NJDOH), konsere katılan eyalet dışı bir kişide kızamık tespit edildiğini ve bu kişinin hastalığı bulaştırabilir durumda olduğunu açıkladı. Yetkililer, konser alanında bulunan herkesin kızamığa maruz kalmış olabileceğini belirtti. Yetkililerden gelen açıklamaya göre, hastalığa maruz kalan kişilerde belirtiler en geç 6 Haziran'a kadar görülebilir. Bu nedenle konsere katılan binlerce kişi için önümüzdeki günler kritik önem taşıyor.

VERİLER KORKUNÇ

Evet, belirttiğiniz bilgi doğrudur ve güncel verilere dayanmaktadır. 2025 yılı itibarıyla, Amerika Birleşik Devletleri genelinde kızamık vakalarında ciddi bir artış yaşanmıştır. Mayıs ayı ortası itibarıyla, CDC ve eyalet sağlık dairelerinin verilerine göre, ülke genelinde en az 31 eyalette 1.000'den fazla kızamık vakası rapor edilmiştir . Bu vakaların büyük bir kısmı Texas eyaletinde yoğunlaşmıştır. Texas'ta bildirilen kızamık vakası sayısı 700'ü aşmış, bu da eyaleti salgının merkezi haline getirmiştir .