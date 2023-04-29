Bingöl'de Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin, tedaviye alındı. Yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin, tedaviye alındı.
Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü köyü yakınlarında vatandaşlar, yaralı halde şahin buldu. Durumun Kaymakamlığa bildirilmesinin ardından bölgeye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Kanadından yaralandığı belirlenen şahin, ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya