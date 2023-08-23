Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Bingöl'ün merkeze bağlı Uzunsavat köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevre sakinleri ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bingöl'ün merkeze bağlı Uzunsavat köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Sancak beldesi Uzunsavat köyünde çıkan örtü yangını, büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını gören çevre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 2 arazöz, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 25 personel sevk edildi. Vatandaşların ve jandarma personelinin de desteğiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya