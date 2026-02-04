Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı

Cinsel suçlardan hüküm giymiş ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili dosyalarda adı geçen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, günler süren sessizliğin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Epstein ile temasını kabul eden Gates, "Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Yıllar boyunca kurduğu pedofili ve fuhuş ağıyla dünya gündemini sarsan Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni belgeler kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Siyaset, iş dünyası ve elit çevrelerle kurduğu ilişkiler, Epstein dosyasını sıradan bir adli soruşturmanın çok ötesine taşıdı.

DÜN YALANLAMA, BUGÜN KABUL

Epstein belgelerinde fotoğrafları ve yazışmaları ortaya çıkan Bill Gates, dün avukatları aracılığıyla iddiaları reddetmişti.

Ancak bugün, eski eşi Melinda French Gates'in yaptığı sert açıklamanın ardından Gates'ten yeni bir değerlendirme geldi. Gates, Epstein ile görüşmelerini kabul ederek bu temasın büyük bir hata olduğunu söyledi.

MELİNDA GATES: ONLAR HESAP VERMELİ BEN DEĞİL

Melinda French Gates, verdiği röportajda Epstein dosyalarında adı geçen kişilere işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı: "Hiçbir kız, Epstein ve çevresindeki çeşitli insanlar tarafından maruz kaldıkları duruma maruz kalmamalı. Bence toplum olarak bir hesaplaşma yaşıyoruz. Bu sorulara onlar cevap vermeli, ben değil."

Bu açıklamanın ardından gözler doğrudan Bill Gates'e çevrildi.

"2011'DE TANIŞTIM, BÜYÜK YANILGIYDI

9News Baş Siyasi Editörü Charles Croucher ile yaptığı özel bir röportajdabelgelerdeki iddialara yanıt veren Bill Gates, Jeffrey Epstein ile 2011 yılında tanıştığını ve yaklaşık üç yıl boyunca birkaç akşam yemeğine katıldığını söyledi.

Gates açıklamasında şunları dile getirdi: "Çok sayıda zengin insan tanıyordu ve küresel sağlık projeleri için bağış toplayabileceğini söylüyordu. Geriye dönüp baktığımda bunun bir çıkmaz sokak olduğunu görüyorum. Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı."

"SADECE AKŞAM YEMEKLERİNDE BULUŞTUK"

Gates, Epstein ile temasının sınırlı ve profesyonel olduğunu vurgulayarak, Epstein'ın özel adasına hiç gitmediğini ve Epstein aracılığıyla hiçbir kadınla tanışmadığını da özellikle belirtti:

"Sadece birkaç akşam yemeğinde bulundum. Hiç adaya gitmedim. Hiçbir kadınla tanışmadım." ifadelerini kullandı.

E-POSTA İDDİALARINA SERT YANIT

Yeni yayımlanan belgeler arasında, Epstein'ın e-posta hesabında yer alan ve Gates'in kadınlarla buluşma ayarladığına dair iddialar içeren taslak mesajlar da bulunuyor.

Bu iddiaları kesin bir dille reddeden Gates, şunları söyledi: "Görünüşe göre Jeffrey kendine bir e-posta yazmış. Bu e-posta asla gönderilmedi ve tamamen yanlış. Bana saldırmaya mı çalışıyordu, bilmiyorum."

"ONU TANIDIĞINA PİŞMAN OLAN TEK KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Bill Gates, Epstein ile temasından pişmanlık duyan tek kişinin kendisi olmadığını da vurguladı ve "Onu tanıdığıma pişman olan birçok kişiden biriyim. Ortaya çıkanlar arttıkça, onunla vakit geçirmenin bir hata olduğu daha net anlaşılacak." dedi.