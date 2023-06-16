ABD merkezli Microsoft'un sahibi ve dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Bill Gates, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Çin Devlet Başkanı Cinping'in, Bill Gates'in eş başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı ile iş birliğini güçlendirmek istediği ve gelişmekte olan ülkelere bu yolla destek sağlamaya istekli olduğu ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Cinping'in bugün Bill Gates ile bir araya geldiği belirtildi. Devlet Başkanı Cinping'in, Bill Gates'in eş başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı ile iş birliğini güçlendirmek istediği ve gelişmekte olan ülkelere bu yolla destek sağlamaya istekli olduğu ifade edildi. Devlet Başkanı Cinping, Bill Gates'e bu yıl Pekin'de bir araya geldiği ilk Amerikalı olduğunu belirtti.