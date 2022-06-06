Bilimsel Çalışma: Diyabet ilacı, obezite hastalarında önemli kilo kaybına yol açtı - Haberler

ABD merkezli Yale Üniversitesi'nden bilim insanları liderliğinde gerçekleştirilen 72 haftalık bir bilimsel çalışmaya katılan aşırı kilolu kişiler, kendilerine verilen ve Tip 2 diyabet hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç sonrasında dikkate değer bir şekilde kilo verdi. İlacı kullanan denekler, vücut ağırlığının ortalama yüzde 16 ila 22,5'ini kaybetti.

Amerikan Diyabet Derneği'nin 4 Haziran'da gerçekleştirilen sempozyumunda Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Ania M. Jastreboff tarafından sunulan bilimsel çalışma sonucunda, deneye katılan aşırı kilolu ve obezite hastaları, Tip 2 diyabet ilacı kullanımı sonrasında vücut ağırlığının ortalama yüzde 16 ila 22,5'ini kaybetti. Çalışmaya, diyabeti olmayan, obez veya fazla kilolu 2.539 katılımcı dahil edildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya