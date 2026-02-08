Haberler

Antibiyotik direncine karşı laboratuvar üretimi virüsler geliştirildi

Antibiyotik direncine karşı laboratuvar üretimi virüsler geliştirildi
Güncelleme:
Araştırmacılar, dirençli bakterileri hedef alan tamamen sentetik virüsler ürettiklerini açıkladı. Yeni teknikle virüsün tüm genomu, fiziksel bir örnek olmadan laboratuvar ortamında oluşturulabiliyor. Bu gelişme, tehlikeli patojenlerin saklama zorunluluğunu ortadan kaldırarak tedavi süreçlerini hızlandıracak.

BİLİM insanları, laboratuvar ortamında tamamen sentetik virüsler ürettiklerini açıkladı.

New England Biolabs ve Yale Üniversitesi'nden araştırmacılar, hastanelerde sıkça görülen dirençli bir bakteriyi hedef alan virüsü 28 farklı sentetik DNA parçası kullanarak inşa ettiklerini bildirdi. Uzmanların geliştirdiği bu yeni teknikle fiziksel bir virüs örneği gerekmeden, sadece sekans verisiyle virüsün tüm genomunun hücre dışında birleştirildiği ve laboratuvar ortamında aktif bir avcıya dönüştürüldüğü belirtildi. Ayrıca kişiselleştirme imkanı sunan bu yöntemle virüsün kuyruk liflerinin değiştirilerek farklı bakteri türlerini hedef almasının sağlandığı da aktarıldı.

Bilim insanları, bu yeni yöntemin tehlikeli patojenlerin laboratuvarda saklanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak daha güvenli ve hızlı bir tedavi imkanı sunacağını kaydetti. Özelleştirilmiş virüslerin sipariş üzerine üretilebilmesinin, hem hastalıkların tedavisinde hem de içme suyundaki bakterileri tespit eden biyosensörlerin geliştirilmesinde kritik bir rol üstleneceği ifade edildi.

