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Bilal Erdoğan, Birliğin eski Köln Bölge Başkanı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

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Bilal Erdoğan, Birliğin eski Köln Bölge Başkanı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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Almanya'da Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. Genel Kurulu için bulunan Bilal Erdoğan, geçen temmuz ayında vefat eden eski Köln Bölge Başkanı Hüseyin Garaçoğlu'nun Bergheim'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Garaçoğlu ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Haber: İlhan BABA

(KÖLN) – Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. Genel Kurulu için Almanya'da bulunan Bilal Erdoğan, geçen temmuz ayında vefat eden Birliğin eski Köln Bölge Başkanı Hüseyin Garaçoğlu'nun Bergheim'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. Genel Kurulu için geldiği Almanya'da, geçen temmuz ayında vefat eden Uluslararası Demokratlar Birliği'nin eski Köln Bölge Başkanı ve iş insanı Hüseyin Garaçoğlu'nun Bergheim'daki ailesini ziyaret etti.

Bilal Erdoğan'ın, Hüseyin Garaçoğlu'nun büyük oğlu Mehmet Garaçoğlu'na, babasının yıllarca sürdürdüğü hizmetleri devam ettirmesi yönündeki temennisini dile getirdiği öğrenildi.

Garaçoğlu ailesi, Bilal Erdoğan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: ANKA
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