1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

Bihar'da Okul Yemeğinde Ölü Yılan Bulundu, 100 Çocuk Hastalandı

Bihar'da Okul Yemeğinde Ölü Yılan Bulundu, 100 Çocuk Hastalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Bihar eyaletinde okul yemeğinde ölü bir yılan bulundu. 500 öğrenciye dağıtılan öğle yemeğinden sonra 100'den fazla çocuğun hastalandığı bildirildi. Olayla ilgili insan hakları ihlali endişeleri dile getirildi.

HİNDİSTAN'ın doğusundaki Bihar eyaletinde, okul yemeğinde ölü bir yılan bulunmasının ardından 100'den fazla çocuğun hastalandığı açıklandı.

Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) tarafından yapılan açıklamada, olayın Bihar eyaletine bağlı Mokama kentinde yaşandığı belirtildi. 500 öğrenciye ücretsiz olarak verilen öğle yemeğinde ölü bir yılanın bulunduğu, ancak okul aşçısının yılanı yemekten çıkararak servise devam ettiği açıklandı. Yemeği yedikten sonra birçok öğrencinin rahatsızlandığı ifade edildi. Komisyon açıklamasında, "İddialar doğruysa, bu durum öğrencilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğine işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi. Eyalet yetkililerinden iki hafta içinde çocukların sağlık durumunu da kapsayan ayrıntılı bir rapor talep edildiği duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.