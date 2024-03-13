Üye Girişi
Haberler
BBC

Biden ve Trump, başkanlık seçiminde aday olmak için yeterli delege sayısına ulaştı

Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden ve Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki başkanlık seçiminde aday olmak için Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’de yeterli delege sayısına ulaştı. İki partide de bir süredir devam eden önseçimlerde iki siyasetçi de rakipsiz görülüyordu. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yaz aylarında partileri tarafından resmen aday gösterilecek. Böylece 2020’deki başkanlık seçiminin bir tekrarını izleyeceğiz.

ABD Başkanı Joe Biden ve Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki başkanlık seçiminde aday olmak için Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’de yeterli delege sayısına ulaştı.

İki partide de bir süredir devam eden önseçimlerde iki siyasetçi de rakipsiz görülüyordu.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yaz aylarında partileri tarafından resmen aday gösterilecek.

Böylece 2020’deki başkanlık seçiminin bir tekrarını izleyeceğiz.

81 yaşındaki Biden, dün yaptığı konuşmada “Trump her zamankinden büyük bir tehdit oluştururken yeniden aday gösterilmekten onur duyuyorum” dedi.

Son aylarda ekonomideki olumlu gelişmelerden bahseden Biden, ülkedeki demokrasininse kürtaj hakkını ve sosyal programları kısıtlamak isteyenler tarafından tehdit altında olduğunu söyledi.

Biden “Amerikan halkının geleceğe ilerlemek için bizi tercih edeceğine inanıyorum” dedi.

77 yaşındaki Trump ise yeni seçim kampanyasını “sınırı mühürlemek” ve “sınır dışı edilen kişi sayısında rekor kırmak” üzerine kuruyor.

Trump’ın diğer vaatleri arasında suçla mücadele, ulusal enerji üretimini artırma, ithalat vergisini yükseltme, Ukrayna’daki savaşı bitirme ve küresel konularda ABD’nin çıkarlarını önceleme yer alıyor.

Anketlere göre seçmenler 5 Kasım’daki yarışın Biden ve Trump arasında geçecek olmasından hoşnutsuz olsa da iki partide de bu siyasetçilerin aday olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

BBC

Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fethi Akcan kimdir? MHP Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Fethi Akcan kaç yaşında, nereli? Behçet Arı kimdir? Zafer Partisi Bursa- Keles Belediye Başkan adayı Behçet Arı kaç yaşında, nereli? Mesut Sarıbaloğlu kimdir? MHP Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Mesut Sarıbaloğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Doğubayazıt adayı Kenan Alkan kimdir? Özer Doğru kimdir? Zafer Partisi Bursa- Kestel Belediye Başkan adayı Özer Doğru kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ağrı Diyadin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Diyadin adayı Adnan Doğan kimdir? DEM Parti Adıyaman Tut Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Tut adayı Memet Kösele kimdir? Ferit Gürsoy kimdir? Zafer Partisi Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayı Ferit Gürsoy kaç yaşında, nereli? Davut Aydın kimdir? MHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın kaç yaşında, nereli? Seçil Eskin kimdir? Zafer Partisi Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayı Seçil Eskin kaç yaşında, nereli? Ahmet Beygirci kimdir? MHP Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Beygirci kaç yaşında, nereli? Sevinç Muhammet kimdir? Zafer Partisi Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayı Sevinç Muhammet kaç yaşında, nereli? DEM Parti Adıyaman Samsat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Samsat adayı Yasin Ertan kimdir? DEM Parti Adıyaman Kahta Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman Kahta adayı Osman Özbek kimdir? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 13 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title