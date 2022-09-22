Biden sahnede dondu kaldı! O anlar şaşkınlıkla karşılandı

ABD Başkanı Biden sahnede konuşma yaptıktan sonra yaptığı hareketler ile dikkatleri üzerine çekti. Biden, yaptığı konuşma sonrasında sahnede ne yağacağını bilemedi. Önce sahneden inmek için yürüdü. Daha sonra ise durakladı ve konuşma yaptığı kürsüye geri döndü. O anlar salonda şaşkınlıkla karşılandı.

ABD Başkanı Joe Biden hareketleri ile konuşulmaya devam ediyor. Zaman zaman yaptığı ilginç hareketler ile gündeme gelen Biden, konuşmasını bitirdikten sonra yaptıkları ile yine gündem oldu.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Joe Biden , konuşma yaptıktan sonra sahneden inmek için yürüdü. Tam merdivenlere geldiği sırada bir süre durdu. Daha sonra ne yapacağını bilemeyen Biden, arkasına dönerek kürsüye tekrar yöneldi. O anlar salonda şaşkınlıkla karşılandı. Sunucu, Biden'a teşekkür ettikten sonra program sonlandı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

DAHA ÖNCE BOŞLUKLA TOKALAŞMIŞTI

Biden daha önce de benzer hareketleri yapmıştı. ABD Başkanı, bir programda konuşması bittikten sonra arkasına dönüp tokalaşmak isteyeceği birilerini aramıştı. Ama sahnede başka kimse yoktu. Boşluk ile tokalaşan Biden daha sonra hiçbir şey söylemeden sahneden ayrılmıştı.