Biden, İsrail'e Desteklerinin Sarsılmaz Olduğunu Vurguladı

ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde, İsrail'e desteklerinin sarsılmaz olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmeden önce basın mensuplarına açıklama yapan Biden ve Herzog, ABD ile İsrail arasındaki köklü dostluğun çok eskiye uzandığını kaydetti.

Biden, Herzog'u yeniden Oval Ofis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "İsrail'e olan taahhüdümüz sarsılmaz, bunu biliyorsunuz, ayrıca çok derin bir dostluğu paylaşıyoruz" dedi.

Herzog ise Biden gibi bir dostları olduğu için mutlu olduklarını vurgulayarak, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe teşekkür etti.