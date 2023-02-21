Biden'ın Ukrayna ziyareti sonrasında kameralar karşısına çıkan Putin'den herkes yeni savaş ilanı beklerken korkulan olmadı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşın birinci yılına günler kala ABD Başkanı Biden, Kiev'i ziyaret etti. Bu gelişmenin ardından, Rusya Devlet Başkanı Putin, kameraların karşısına geçti. Herkes yeni bir savaşın ilanını beklerken Putin savaşın gidişatına yönelik genel değerlendirme yaparak, "Savaşı başlatan taraf Batı'ydı, bizse bu savaşı durdurmak için güç kullanıyoruz. Evimizi ve insanlarımızın canlarını koruyoruz, Batı'nın istediğiyse sınırsız hakimiyete sahip olmak." dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı 24 Şubat'ta birinci yılını tamamlamış olacak. Savaşın yıl dönümüne günler kala Biden, dün Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna'nın yanında olduklarını söylemişti. Rusya tarafı ise Putin'in bugün kameralar karşısına geçerek 1 saatlik uzun konuşma gerçekleştireceğini söyledi. Herkes Putin'in yeni savaş ilanı yapacağını söylerken korkulan olmadı. Putin sadece savaşın seyrine yönelik yorumlarda bulundu.

"SAVAŞI BAŞLATAN TARAF BATI'YDI"

Putin konuşmasında, "Şubat 2022'de Donbass'a saldırmaya hazırlananlar daha sonra Kırım'a saldırmayı planlamıştı. Savaşı başlatan taraf Batı'ydı, bizse bu savaşı durdurmak için güç kullanıyoruz. Evimizi ve insanlarımızın canlarını koruyoruz, Batı'nın istediğiyse sınırsız hakimiyete sahip olmak.

"BATI SAVAŞ İÇİN 150 MİLYAR DOLAR HARCADI"

"Batı şimdiye dek Ukrayna'ya askeri yardım olarak 150 milyar dolar harcadı" diyen Putin," Ukrayna'ya para akışının azaldığını da gözlemlemiyoruz. Cini şişeden çıkaranın Batı olduğunu dünyada kimse unutmuş değil.

"BİZ UKRAYNA HALKI İLE SAVAŞMIYORUZ"

Biz Ukrayna halkı ile savaşmıyoruz, Ukrayna, Batılı efendilerin esiri oldu. On yıllar boyunca Ukrayna'nın sanayisini yerle bir ettiler. Bu koşullarda paranın askeri operasyonlara ayrılması kolay hâle geldi. İnsanları harcanacak birer metaya çevirdiler. Bunun sorumluluğu tamamıyla Batılı elit kesimler ve Kiev rejimine aittir." açıklamalarında bulundu.