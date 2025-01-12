Biden ile Netanyahu Gazze için ateşkesi görüştü: Anlaşma çok çok yakın

Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes imzalanmasına ilişkin yapılan görüşmelerin ardından sıcak saatler yaşanıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un "Esirlerin serbest bırakılması için kritik günler. Müzakerelere katılanları destekliyorum ve yakında bir anlaşmaya varmalarını umuyorum" açıklamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılmasına yönelik gerçekleştirilen müzakereler hakkında telefon görüşmesi yaptı.

ATEŞKESİ GÖRÜŞTÜLER

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Adı açıklanmayan bir kaynak, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkese ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin ele alındığını ifade etti.

"ATEŞKES ÇOK ÇOK YAKIN"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD basınına yaptığı açıklamada, ateşkes görüşmelerinde tarafların anlaşmaya varmaya "çok çok yakın" olduklarını belirerek, "Görevde olduğumuz her günü bu işi halletmek için kullanmaya kararlıyız" dedi.

ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı James David Vance ise, ABD basınına yaptığı açıklamada ABD'li rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmanın Biden yönetiminin son günlerinde, belki de son bir iki gün içinde açıklanmasını beklediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki heyetin müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği duyurulmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail heyetinin bugün Katar'a ulaştığını ve yakında bir anlaşmaya varmayı amaçlayan bir dizi görüşme yürüteceğini belirtmişti.