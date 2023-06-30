Biden canlı yayını bir anda terk etti, sunucu neye uğradığını şaşırdı

Son dönemlerde garip hareketleri ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC kanalında Trump'a karşı açılan davaya müdahale etmeyeceğini söylediği canlı yayında aniden kalkarak stüdyoyu terk etti.

ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC kanalında canlı yayına konuk oldu. Trump'a karşı açlılan davaya "kesinlike müdahale etmeyeceğini" söyleyen Biden, röportajın sonunda aniden kalktı ve stüdyoyu terk etti. Biden'ın reklam arasını beklememesi ve sunucunun şaşkınlığı dikkat çekti.

TRUMP, AKIL SAĞLIĞINDAN ŞÜPHELİ

Bir önceki Amerikan Başkanı Donald Trump, Biden'ın demans ve alzaymır hastası olduğunu ve akıl sağlığının test edilmesi gerektiğini öne sürmüştü.