Beyrut Limanı'ndaki Patlamaların 3. Yıl Dönümünde Anma Törenleri Düzenlendi

BEYRUT, 4 Ağustos (Xinhua) -- Lübnanlılar, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamalarda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenledi.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve 200'den fazla kişinin ölmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olan patlamaların 3. yıl dönümü öncesinde Lübnan için Uluslararası Destek Grubu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lübnanlı yetkililere patlamalara yönelik soruşturmaları hızlandırma çağrısında bulundu.