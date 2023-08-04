Üye Girişi
Haberler

Beyrut Limanı'ndaki Patlamaların 3. Yıl Dönümünde Anma Törenleri Düzenlendi

Dünya Haberleri

Lübnanlılar, Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamalarda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenledi. Patlamaların 3. yıl dönümü öncesinde Uluslararası Destek Grubu, Lübnanlı yetkililere soruşturmayı hızlandırma çağrısında bulundu.

BEYRUT, 4 Ağustos (Xinhua) -- Lübnanlılar, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamalarda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenledi.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve 200'den fazla kişinin ölmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olan patlamaların 3. yıl dönümü öncesinde Lübnan için Uluslararası Destek Grubu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lübnanlı yetkililere patlamalara yönelik soruşturmaları hızlandırma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Beyrut Limanı Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title