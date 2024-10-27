Üye Girişi
Haberler

Beyin Günlük Yaşamı Kitap Gibi Bölümlere Ayırıyor

Beyin Günlük Yaşamı Kitap Gibi Bölümlere Ayırıyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Columbia Üniversitesi araştırmacıları, beynin 24 saati kitap gibi bölümlere ayırdığını ve bu sürecin kişisel önceliklere göre şekillendiğini ortaya koydu.

YENİ bir araştırma, beynin günü kitap gibi bölümlere ayırdığını gösterdi.

ABD'deki Columbia Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışma, insan beyninin 24 saati kitap gibi bölümlere ayırdığını ortaya koydu. Bir yerden bir yere veya bir faaliyetten başka bir faaliyete geçerken yeni bölümlerin beyin faaliyetlerinde gözle görülür bir değişiklikle işaretlendiğini doğruluyor. Bölümlere ayırma, beynin devam eden yaşam akışını anlamlandırmasına açıkça yardımcı oluyor. Bugüne dek yapılan çalışmalarda, beynin her bölümün nerede başlayıp nerede biteceğine tam olarak nasıl karar verdiği net değildi. Yeni araştırma, kişi için neyin önemli olduğuna ve önceliklerinin neler olduğuna dayanan kişiselleştirilmiş süreci gösteriyor.

Columbia Üniversitesi Psikoloji bölümünden Doçent Christopher Baldassano, "Günün yeni bir bölümüne başladığımızda beyin aktivitesindeki ani değişimlerin yalnızca dünyadaki ani değişimlerden kaynaklandığı teorisine meydan okumak istedik. Beyin, yaşam deneyimlerimizi aktif olarak bizim için anlamlı olan parçalara ayırıyor" dedi.

Araştırma ekibi, dört mekandan birini (restoran, havaalanı, market ve konferans salonu) ve dört senaryodan birini (ayrılık, teklif, iş anlaşması ve buluşma) içeren 16 kısa sesli anlatım hazırladı. Toplam 415 katılımcı, bu anlatıları dinlemeye davet edildi. Bazı durumlarda beyin aktiviteleri izlenirken, diğerlerinde gönüllülerden bir düğmeye basarak, hikayenin yeni bir bölümünün ne zaman başladığını belirtmeleri istendi.

En önemlisi, bazı durumlarda araştırmacılar, katılımcıları çalışmanın farklı yönlerine odaklanmaları için hazırladı. (Restorandaki evlilik teklifiyle ilgili bir hikayede, onlardan teklife veya yemek siparişlerine odaklanmalarının istenmesi gibi). Hazırlamanın, yeni bölümlerin nörolojik tanımlaması üzerinde etkisi oldu ve beynin o anda en önemli olduğunu düşündüğümüz şeye göre düzenleme tekniklerini ayarladığını gösterdi. Mevcut öncelikler ve hedeflerin yanı sıra geçmiş deneyimlerin de bu süreçte rol oynayabileceği fark edildi.

Araştırmacılar, çalışma ile ilgili yayınladıkları makalede, "Bu sonuçlar, şematik olay senaryolarına damıtılmış geçmiş deneyimlerin, gerçekçi deneyim için mevcut algılarımızı oluşturma şeklimizi değiştirdiği mekanizmaları tanımlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Eğitim Sağlık Dünya

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor

 İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.