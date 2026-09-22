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Beyaz Saray, Trump TV'nin kurulduğunu ve 7 gün 24 saat yayın yapacağını duyurdu

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Beyaz Saray, Trump TV'nin kurulduğunu ve 7 gün 24 saat yayın yapacağını duyurdu
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Beyaz Saray, pazartesi akşamı hükümet açıklamaları ve geçmiş değerlendirmelerin yer alacağı Trump TV'nin yayına başladığını açıkladı. Kanalın öne çıkan videoları ve önemli anları anlık güncellemelerle 7 gün 24 saat yayımlayacağı bildirildi.

BEYAZ Saray, hükümet açıklamaları ve geçmiş değerlendirmelerin yer alacağı Trump TV'nin kurulduğunu duyurdu.

Beyaz Saray, pazartesi akşamı 'Trump TV' adlı kanalın yayına başladığını açıkladı. Kanalın 'öne çıkan videoları, önemli açıklamaları ve kaçırılmaması gereken anları, anlık güncellemelerle 7 gün 24 saat' yayımlayacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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