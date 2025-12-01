Beyaz Saray, Trump'ın MRI sonuçlarını açıkladı: Tamamen normal

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Walter Reed'de çekilen MRI taramasına ilişkin merak edilen detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, görüntülemenin "tamamen rutin ve önleyici" olduğu vurgulanırken, sonuçların "tamamen normal" çıktığı belirtildi.

STANDART UYGULAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu yaş grubundaki erkeklerde kardiyovasküler ve karın sağlığının kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilmesinin "standart bir uygulama" olduğunu vurguladı. MRI'ın hangi bölgeye çekildiği sorularınınyanıtlanmaması polemiğin sona ermesinin önüne geçti.

FİTİLİ VALİ WALZ ATEŞLEDİ

Minnesota Valisi Tim Walz'ın MRI sonuçlarının açıklanması yönündeki çağrısı, Trump'ın sağlık durumu etrafındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Beyaz Saray, sonuçların normal olduğunu belirtse de MRI'ın detayları kamuoyuyla paylaşılmadı ve bu durum yeni soruları beraberinde getirdi.

TRUMP'TAN GAZETECİYE SERT YANIT

Tartışmalar sürerken, Trump pazar gecesi eşi Melania Trump ile Air Force One'dan inişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. MRI'ın hangi bölgeye çekildiğini soran CBS News muhabiri Weija Jiang'a son derece sert bir yanıt veren Trump şöyle dedi:

"Hiçbir fikrim yok. Sadece MRI çekildi. Beyin değildi çünkü bilişsel test yaptım ve tam puan aldım. Senin asla yapamayacağın bir şey."

Trump, sözlerini doğrudan muhabiri işaret ederek söyledi, ardından da "Herkese iyi geceler" diyerek konuşmayı bitirdi.

KONU NASIL BÜYÜDÜ?

Trump bu açıklamaları, MRI sonuçları hakkında artan spekülasyonların ve geçtiğimiz hafta Vali Walz'ı sosyal medyada "ciddi derecede geri zekâlı" şeklinde nitelemesinin ardından gelen eleştirilerin yükseldiği bir dönemde yaptı.

Gazetecilerin şeffaflık sorularına net yanıt verilmemesi, Trump'ın sert açıklamaları ve Beyaz Saray'ın MRI'ın detaylarını açıklamaması, tartışmanın daha da büyümesine neden oldu.