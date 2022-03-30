ABD'den dünyayı sarsacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var

Rusya- Ukrayna savaşında bir ayı geride bırakırken ABD tarafından dünyayı derinden sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Amerikan basınında yer alan, "ABD'nin elinde Putin'in yanlış yönlendirildiğine ilişkin istihbarat bulunduğuna" dair iddialara yanıt verdi.

"YANLIŞ BİLGİLENDİRİLİYOR"

Putin'in bu konudaki görüşleri konusunda yorum yapamayacağını belirten Bedingfield, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak şunu söyleyebilirim ki; elimizde Putin'in Rus ordusu tarafından yanlış yönlendirildiğini hissettiğine ve bunun da Putin ile askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair bulgular var. Putin'in Rus ordusunun ne kadar kötü performans gösterdiğine ve ekonominin yaptırımlardan ne kadar kötü etkilendiğine dair yanlış bilgilendirildiğine inanıyoruz."

"PUTİN'İN DANIŞMANLARI GERÇEĞİ SÖYLEMEKTEN KORKUYOR"

Bedingfield, Putin'in danışmanlarının kendisine gerçeği söylemekten korktuğuna işaret ederek, "Putin'in savaşının gitgide daha büyük bir stratejik hataya dönüştüğü ve bunun da Rusya'yı uzun vadede uluslararası arenada daha zayıf ve daha izole hale getirdiği çok açık." değerlendirmesinde bulundu.