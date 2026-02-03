Haberler

Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik

Güncelleme:
Umman Denizi'nde İran İHA'sını düşüren ABD'den ilk açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik. İran ile görüşmeler planlandığı gibi devam ediyor." dedi.

  • ABD, İran'a ait bir Shahed-139 insansız hava aracını F-35C savaş uçağıyla düşürdü.
  • USS Abraham Lincoln uçak gemisi, İran'ın güney kıyısından yaklaşık 500 mil uzaklıkta Arap Denizi'nde seyir halindeydi.
  • ABD, İran ile görüşmelerin planlandığı gibi devam ettiğini açıkladı.

ABD'nin İran İHA'sını düşürmesinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü, "İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik. İran ile görüşmeler planlandığı gibi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İRAN İHA'SINI DÜŞÜREN ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Umman Denizi'nde İran İHA'sının düşürülmesinin ardından açıklama yaptı. Leavitt, "İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik. İran ile görüşmeler planlandığı gibi devam ediyor." dedi.

CENTCOM: MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA DÜŞÜRÜLDÜ

Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan CENTCOM yetkilileri, İran'a ait olduğunu belirttikleri İHA'nın F-35C savaş uçağı tarafından "meşru müdafaa" kapsamında düşürüldüğünü savundu.

"GEREKSİZ ŞEKİLDE GEMİYE MANEVRA YAPTI"

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins de açıklamasında, "USS Abraham Lincoln uçak gemisi, İran'ın güney kıyısından yaklaşık 500 mil (800 km) uzaklıkta Arap Denizi'nde seyir halindeyken, İran'a ait bir Shahed-139 insansız hava aracı gereksiz, agresif bir şekilde gemiye doğru manevra yaptı. Abraham Lincoln'den bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak ve uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran insansız hava aracını düşürdü. İran'ın taciz ve tehditlerinin devam etmesine müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu geminin uluslararası sularda seyrettiğini belirten ABD'li sözcü, İran'la tansiyonun artmamasına yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

