Beyaz Saray'dan Kongre'ye bildirim: İran ile düşmanlık sona erdi

Beyaz Saray'dan Kongre'ye bildirim: İran ile düşmanlık sona erdi
Güncelleme:
BEYAZ Saray tarafından ABD Kongresi'ne gönderilen mektupta, İran ile düşmanlığın sona erdiği ve yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığı bildirildi.

BEYAZ Saray tarafından ABD Kongresi'ne gönderilen mektupta, İran ile düşmanlığın sona erdiği ve yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığı bildirildi.

ABD yönetimi, Kongre onayı olmadan yürütülen askeri harekatlar için Anayasa'nın tanıdığı iki aylık yasal sürenin dolduğu gün bildirimde bulundu. Beyaz Saray'dan ABD Kongresi'ne sunulan mektupta, İran ile yaşanan düşmanlık halinin noktalandığı ileri sürülerek, hükümetin yeni bir savaş yetkisi talep etmediği kaydedildi.

Mektupta düşmanlık halinin noktalandığı savunulsa da savaş ortamının henüz tam anlamıyla bitmekten uzak olduğuna işaret edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın duruma ilişkin, "İran rejimine karşı Amerikan operasyonlarının başarısına ve kalıcı bir barışın tesis edilmesine yönelik süregelen çabalara rağmen, İran'ın ABD ve Silahlı Kuvvetlerimiz için oluşturduğu tehdit ciddiyetini korumaktadır" şeklindeki değerlendirmesi Kongre ile paylaşıldı.

ABD'de 1973 yılında kabul edilen Savaş Yetkileri Kararı, yönetimin sınır ötesine askeri birlik sevk etmesi veya askeri harekat başlatması halinde 48 saat içinde Kongre'ye danışmasını zorunlu kılıyor. İlgili yasa, yasa koyucuların operasyonun uzatılmasına onay vermemesi durumunda Amerikan kuvvetlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini şart koşuyor. ABD hükümetinin, sahadaki birliklerin güvenli tahliyesini sağlamak amacıyla bu süreyi 30 gün daha uzatma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
