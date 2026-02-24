Haberler

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağı merak konusu olurken, Beyaz Saray'dan endişelendiren bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasidir; ancak kendisinin de gösterdiği üzere, gerektiği takdirde ABD ordusunun öldürücü gücünü kullanmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı diplomasiye öncelik verdiğini ancak gerektiğinde askeri müdahaleyi dışlamadığını açıkladı.
  • ABD, Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerini yerle bir ettiğini belirttiği Gece Yarısı Çekici Operasyonu'nu gerçekleştirdi.
  • İran ile dolaylı nükleer görüşmelerin üçüncü turu Perşembe günü Cenevre'de Umman'ın arabuluculuğunda yapılacak.

Beyaz Saray Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yaklaşımında diplomasiye öncelik verdiğini ancak gerektiğinde askeri müdahaleyi de dışlamadığını belirtti.

"TRUMP, ABD ORDUSUNUN ÖLDÜRÜCÜ GÜCÜNÜ KULLANMAYA HAZIR"

Sözcü Karoline Leavitt gazetecilere verdiği demeçte, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasidir; ancak kendisinin de gösterdiği üzere, gerektiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun öldürücü gücünü kullanmaya hazırdır," dedi.

"HAZİRANDA İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİ YERLE BİR ETTİK"

Leavitt, Haziran ayında gerçekleşen ve İran'ın nükleer tesislerini yerle bir ettiğini belirttiği "son derece başarılı" Gece Yarısı Çekici Operasyonu'na (Operation Midnight Hammer) atıfta bulunurken, tehdidin tamamen ortadan kalkmadığı konusunda da uyarıda bulundu. Leavitt, "Bu durum, İran'ın ABD'yi ve yurt dışındaki müttefiklerimizi doğrudan tehdit edebilecek bir nükleer programı yeniden kurmaya asla çalışmayacağı anlamına gelmez," diyerek Trump'ın bu senaryoyu önlemeye odaklandığını ekledi.

"NİHAİ KARARI TRUMP VERECEK"

Leavitt ayrıca, iç görüşmelere dair son dönemde medyada çıkan haberlere tepki göstererek, "İsimsiz bir kaynağın arkasına saklanıp Başkan Trump'ın ne düşündüğünü biliyormuş gibi davranan hiç kimsenin, aslında ne hakkında konuştuğuyla ilgili en ufak bir fikri yok," dedi. Trump'ın "nihai karar verici" olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Leavitt, Trump'ın yaklaşan Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında "yurt dışında devam eden tehditlere" değineceğini belirterek, İran'daki "Amerika'ya Ölüm" sloganlarını süregelen tehdidin bir kanıtı olarak gösterdi.

Bu açıklamalar, Umman'ın arabuluculuğunda Cenevre'de Perşembe günü yapılması planlanan ve İran'ın bir taslak öneri sunmasının beklendiği dolaylı nükleer görüşmelerin üçüncü turu öncesinde geldi.

Bölgede tansiyon, son haftalarda ABD uçak gemileri ve bombardıman uçaklarının Orta Doğu'ya sevk edilmesiyle birlikte ciddi şekilde yükselmiş durumda.

