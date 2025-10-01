Haberler

Beyaz Saray'dan Gazze Planı Açıklaması

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın öncülüğünde hazırlanan Gazze'deki ateşkes planının dünya genelinde destek gördüğünü belirtti. Planın Hamas tarafından da kabul edilmesini umduklarını ifade etti.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Gazze planıyla gurur duyuyoruz ve Hamas'ın da planı kabul etmesini umuyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Leavitt, Başkan Trump'ın Hamas'a Gazze planı konusunda 3-4 gün verdiğini belirtti.

Trump'ın öncülüğünde hazırlanan Gazze'de ateşkes planının tüm dünyada kabul gördüğünü vurgulayan Leavitt, "Bu barış planı sadece İsrail tarafından kabul edilmedi, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki Müslüman ve Arap ülkeleri tarafından ve aynı zamanda Avrupa liderleri tarafından alkışlandı. Bu planı, dünyadaki hemen hemen herkes destekliyor. Bu planla gurur duyuyoruz ve Hamas'ın da planı kabul etmesini umuyoruz çünkü bu plan Orta Doğu'nun daha barışçıl ve müreffeh bir bölge haline gelmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

