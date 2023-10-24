Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Savaşın doğası bu, gelecekte de masum siviller zarar görecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında süren çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze'de daha fazla sivil kaybının beklenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Kirby, "Bu bir savaş. Bu bir çatışma. Kanlı, çirkin ve zor olacak. Ve gelecekte de masum siviller zarar görecek. Keşke size farklı bir şey söyleyebilseydim. Keşke bu olmasaydı, ama olacak" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ve Hamas arasında süren çatışmalara ilişkin basın toplantısında konuştu. Kirby, İsrail'in Hamas'a karşı saldırısını sürdürürken Gazze'de daha fazla sivil kaybının beklenmesi gerektiği konusunda uyardı.

"SİVİL KAYIPLAR SAVAŞIN TALİHSİZ BİR GERÇEĞİ"

Kirby, İsrail'in katı bir şekilde Hamas mevkilerini hedef aldığını, kayıpların savaşın talihsiz bir gerçeği olduğunu söyledi. Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Bu bir savaş. Bu bir çatışma. Kanlı, çirkin ve zor olacak. Ve gelecekte de masum siviller zarar görecek. Keşke size farklı bir şey söyleyebilseydim. Keşke bu olmasaydı, ama olacak" dedi.

"SAVAŞIN DOĞASI BUDUR"

Sözlerini sürdüren Kirby, "Bu, savaşı doğru yapmaz. Bu, bu konudaki endişelerimizi hâlâ dile getirmeyeceğimiz ve İsraillilerin bunu en aza indirmek için ellerinden geleni yapmalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Ancak ne yazık ki savaşın doğası budur" diye ekledi.