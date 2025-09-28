Haberler

Berlin'de On Binlerce Kişi 'Özgür Filistin' İçin Sokaklarda

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen büyük protestoda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı on binlerce kişi 'Özgür Filistin' sloganları ile toplandı. Katılımcılar arasında ünlü müzisyenler ve aktivistler de yer aldı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın başkenti Berlin'de on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için "Özgür Filistin" sloganlarıyla sokakları doldurdu.

Gösteriye katılan ünlü bir keman virtüözü ve akademisyen Michael Barenboim, "İnsan hakları sadece bazı ülkeler için geçerli olmamalı. Almanya İsrail'i Rusya'ya uygulandığı gibi yaptırımlarla karşılamalı" dedi.

Gençler, sivil toplum örgütleri, farklı milletlerden aktivistlerin katıldığı yürüyüşün sonunda katılımcı sayısının 60 bine, bazı tahminlere göre ise 100 bine ulaştığı açıklandı. Gösteride, Almanca, Arapça, İngilizce ve İspanyolca "Free, free Palestine (Filistine özgürlük) ve Gaza – Stoppt das Massaker (Gazze – Katliama son)" sloganları atıldı.

Sol Parti (Linke) Eş Başkanı Lideri Ines Schwerdtner, yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu "soykırım" olarak nitelendirdi ve silah satışlarının durdurulmasını istedi. Konuşmalar sırasında katılımcılara güvenlik uyarıları yapıldı, yasa dışı semboller ve nefret içerikli mesajların yasak olduğu belirtildi. Gösteriye katılan bazı sol ve göçmen kökenli gruplar, insan hakları ve uluslararası dayanışma mesajlarıyla dikkat çekti.

Kaynak: ANKA / Dünya
