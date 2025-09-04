Berlin'de Kalabalığa Dalma Kazası: Çok Sayıda Yaralı

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de bir aracın kalabalığa dalması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Berlin İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü, kazada bazı çocukların hafif yaralandığını, bir yetişkinin ise ağır yaralandığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, aracın kazara kalabalığın arasına daldığı kaydedildi.