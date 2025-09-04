Haberler

Berlin'de Kalabalığa Dalma Kazası: Çok Sayıda Yaralı

Güncelleme:
Almanya'nın Berlin kentinde bir aracın kalabalığa girmesi sonucu çok sayıda insan yaralandı. Kazada bazı çocukların hafif, bir yetişkinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

Berlin İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü, kazada bazı çocukların hafif yaralandığını, bir yetişkinin ise ağır yaralandığını açıkladı. İlk belirlemelere göre, aracın kazara kalabalığın arasına daldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
