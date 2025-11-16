Haberler

Berlin'de Alevilik Dersi Başladı

Almanya'nın Berlin kentinde Hannah-Arendt Lisesi'nde seçmeli Alevilik dersi verilmeye başlandı. Açılış, gülbenk duasıyla yapıldı ve 24 öğrencinin eğitim alması bekleniyor.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'nın başkenti Berlin'in Rudow semtinde Hannah-Arendt Lisesi'nde bu yıl ilk kez Alevilik dersi verilmeye başlandı. Açılış gülbenk duasıyla yapıldı.

Hannah-Arendt Lisesi'nde seçmeli ders kapsamında Alevilik dersi verilmeye başlandı. Berlin Alevi Toplumu (BAT)-Cemevi Alevitische Religions Unterricht (ARU) Koordinatörü Erdal Çağlar ve Ercan Yıldız Dede dersin başlaması dolayısıyla yapılan açılışa katıldı.

Ders öncesi öğrencilere hitap eden ARU Koordinatörü Erdal Çağlar, Alevilik derslerinin içeriği hakkında bilgi verdi. Çağlar, içinde kitap, defter ve kalem bulunan ARU eğitim çantalarını öğrencilere hediye etti.

Ercan Yıldız Dede de çalışmaya katkı sunanlara teşekkür etti. Öğretmen Dursun Karaduman'ın kısa bilgilendirmesi sonrası Yıldız Dede'nin okuduğu gülbenk ile ders başladı. Toplam 24 öğrencinin eğitim görmesinin planlandığı sınıfta, ilk gün 8 öğrenci derse katıldı.

Velilere de çağrıda bulunan Çağlar,  "Çocuğunuzun okulunda da Alevilik derslerinin verilmesini istiyorsanız, okullarda dağıtılan seçmeli din/inanç dersleri formunda yer alan 'Alevilik Dersleri' seçeneğini işaretleyip okul yönetimine teslim etmeyi unutmayın. Böylece Alevilik eğitiminin yaygınlaşmasına katkı sağlamış olursunuz" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
