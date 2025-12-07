Haberler

Benin'de bir grup asker darbe yaptığını duyurdu

Benin'de bir grup asker darbe yaptığını duyurdu
Güncelleme:
Benin'de bir grup asker, devlet televizyonunda yaptıkları açıklamada yönetimi ele geçirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Patrice Talon'ün görevden alındığını duyurdu.

BENİN'de bir grup asker, devlet televizyonu yayınında yönetime el koyduklarını açıkladı.

Benin'de devlet televizyonundaki yayında kendilerini 'Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi' olarak adlandıran grup, hükümetin feshedildiğini duyurdu. Askeri grup, 'Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını' bildirdi.

