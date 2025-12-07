Benin'de bir grup asker darbe yaptığını duyurdu
Benin'de bir grup asker, devlet televizyonunda yaptıkları açıklamada yönetimi ele geçirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Patrice Talon'ün görevden alındığını duyurdu.
Benin'de devlet televizyonundaki yayında kendilerini 'Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi' olarak adlandıran grup, hükümetin feshedildiğini duyurdu. Askeri grup, 'Cumhurbaşkanı Patrice Talon ve tüm devlet yetkililerinin görevden alındığını' bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya