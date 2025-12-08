Benin Cumhurbaşkanı Talon: "Darbe Girişimi Engellendi"

(ANKARA) - Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, ülkede gerçekleştirilen darbe girişimin engellendiğini açıkladı. Talon, girişimin sorumlularının cezalandırılacağı sözünü verdi.

Benin'de darbe girişiminin engellendiği duyuruldu. Ülkenin en büyük şehri ve ticaret merkezi olarak görülen Kotonu'nun çeşitli mahallelerinde silah seslerinin duyulmasından ve askerlerin devlet televizyonuna çıkarak "Talon'u görevden aldıklarını" ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Talon'dan açıklama geldi.

Talon, "kendisine sadık güçlerin kararlılıkla durduğunu, mevzileri geri aldığını ve isyancıların elindeki son direniş noktalarını temizlediğini" belirtti. Cumhurbaşkanı, "Bu kararlılık ve seferberlik, bu maceracıları yenmemizi ve ülkemiz için en kötüsünü önlememizi sağladı... Bu ihanet cezasız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Talon, darbe girişiminin kurbanları ve kaçan isyancılar tarafından rehin tutulan kişiler için üzüntülerini dile getirdi ancak ayrıntı vermedi. Yerel basın veya resmi kaynaklar, olaylarda can kaybı veya rehin olup olmadığını henüz doğrulamadı.

Hükümet Sözcüsü Wilfried Leandre Houngbedji ise "darbe girişimiyle bağlantılı 14 kişinin tutuklandığını" açıkladı.

Batı Afrika bölgesel bloğu ECOWAS ve Afrika Birliği darbe girişimini kınadı. ECOWAS, olay sonrası yaptığı açıklamada "Nijerya, Sierra Leone, Fildişi Sahili ve Gana'dan askerler de dahil olmak üzere ihtiyat kuvvet unsurlarının Benin'e derhal konuşlandırılması emri verildiğini" duyurdu.

Darbe devlet televizyonundan duyuruldu

Devlet televizyonuna dün akşam çıkan ve bazıları silahlı olan askerler, "Albay Tigri Pascal liderliğindeki bir askeri komitenin ulusal kurumları feshettiğini, anayasayı askıya aldığını ve hava, kara ve deniz sınırlarını kapattığını" duyurdu.

Darbeci askerlerin bildirisinde "Ordu kardeşliğin, adaletin ve çalışmanın hakim olduğu gerçek anlamda yeni bir çağın umudunu Benin halkına vermeyi taahhüt etmektedir" denildi. Darbeciler, "Benin'in kuzeyindeki kötüleşen güvenlik durumuna ve şehit düşen silah arkadaşlarının ihmal edilmesine ve görmezden gelinmesine tepkili olduklarını" ifade etti.