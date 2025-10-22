Belgrad'da Parlamento Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da parlamento binası önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına aldı, saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Vucic, olayı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.
SIRBİSTAN'ın başkenti Belgrad'da, parlamento binası önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da parlamento binası önünde gerçekleşen ve 1 kişinin yaralandığı saldırının öğle saatlerinde meydana geldiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığı, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Saldırganın olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı kaydedildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya