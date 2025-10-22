Haberler

Belgrad'da Parlamento Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Belgrad'da Parlamento Önünde Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da parlamento binası önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına aldı, saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Vucic, olayı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.

SIRBİSTAN'ın başkenti Belgrad'da, parlamento binası önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da parlamento binası önünde gerçekleşen ve 1 kişinin yaralandığı saldırının öğle saatlerinde meydana geldiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığı, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Saldırganın olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı kaydedildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, saldırıyı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı

Silahla video çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Amerika, Alperen Şengün'ün yaptıklarını konuşuyor

Amerika, Alperen'in yaptıklarını konuşuyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç'ın kız kardeşine tutuklama! Gözü fena dönmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.