Belçika, salmonella skandalı üzerine Kinder Sürpriz yumurtalarını üreten fabrikayı geçici olarak mühürledi

Ferrero firmasının, ilk olarak 15 Aralık'taki rutin kontroller sırasında, hammadde içeren bir tank filtresinde Salmonella bakterisine rastlandığını açıklaması üzerine, Belçika makamları soruşturmayı derinleştirdi. Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu, 15 Aralık'ta tespit edilen bakteri konusunda resmi makamları bilgilendirmeyen Ferrero'nun ruhsatını askıya aldı. FAVV, Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikayı da mühürleyerek, geçici olarak kapattı.

ARLON KENTİNDE ÜRETİLEN TÜM KİNDER ÜRÜNLERİNE TOPLAMA KARARI

İtalya merkezli çikolata üreticisi, gıda güvenliği yönetmeliklerine uygun hareket ederek, ürünlerin güvenliğini sağlayana kadar üretim devam etmeyecek. Daha önce sadece belirli ürünlerin toplatılmasını isteyen Belçika ve Hollanda makamları, fabrikanın kapatılmasının ardından, burada üretilen tüm Kinder ürünlerinin raflardan kaldırılması çağrısında bulundu.

HOLLANDA GIDA VE TÜKETİCİ ÜRÜN GÜVENLİĞİ KURUMU; KİNDER ÇİKOLATA ÜRÜNLERİNİ YEMEYİN

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (NVWA) ile Belçika'daki eşdeğer kuruluş FAVV, Arlon'daki Ferrero fabrikasında üretilen hiçbir Kinder çikolata ürününün yenmemesini tavsiye etti. Gıda güvenliği kuruluşları, çikolataların Salmonella virüsü bulaşmasına neden olabileceğini belirtti. FAVV, alınan önlemlerin "istisnai" olduğunu vurgulayarak, "Ancak başka seçeneğimiz yoktu" açıklamasında bulundu.

ARAP ÜLKELERİNDEN KİNDER'E KARŞI ÖNLEM

Bazı Arap ülkeleri de İngiltere'de gıda zehirlenmesine yol açan salmonella bakterisi tespit edilen Kinder çikolata ürünlerinin toplatılmasına karar verdi. Bu ülkeler arasında; Birleşik Arap Emirliği, Umman, Ürdün, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Kuveyt bulunuyor.

ARLON FABRİKASI YILLIK ÜRETİMİN YÜZDE 7'SİNİ KARŞILIYOR

Belçika medyasına göre, Ferrero fabrikasının kapatılması, şirketin dünya çapındaki satışlarını da önemli ölçüde etkileyecek. Belçika'daki fabrikada günde yaklaşık 18 milyon Kinder Schoko-Bons ve 2 milyon Kinder Sürpriz yumurta üretiliyor. Bu ürünlerin yüzde 98'i yurtdışına ihraç ediliyor. Arlon'daki fabrika, Ferrero'nun küresel yıllık üretimin yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor