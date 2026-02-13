Haberler

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin gayri resmi zirve düzenlediği Belçika'nın soğuk havası İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye iyi gelmedi. Zirveden ayrılırken oldukça üşüdüğü ve titrediği görülen Meloni, "Çok soğuk, öleceğim" dedi.

  • Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Belçika'daki Alden Biesen Kalesi'nde gayri resmi bir zirve düzenledi.
  • İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveden ayrılırken soğuktan titredi.
  • Giorgia Meloni, 'Çok soğuk, öleceğim' dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, rekabetçiliği artırmak, iç pazarı güçlendirmek ve ekonomik bağımlılıkları azaltmak gibi çeşitli başlıkları görüşmek üzere Belçika'daki tarihi Alden Biesen Kalesi'nde gayri resmi zirve düzenledi.

SOĞUKTAN TİTREDİ

Ancak Belçika'nın soğuk havası İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye iyi gelmedi. Zirveden ayrılırken görüntülenen Meloni'nin oldukça üşüdüğü ve titrediği görüldü.

Belçika'nın soğuk havası Meloni'ye iyi gelmedi

"ÇOK SOĞUK, ÖLECEĞİM"

O anlarda kameraların kendisini çektiğini fark eden Meloni de gülümseyerek, "Çok soğuk, öleceğim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi

Almanya Başbakanı 6 ülkenin ismini sayıp Avrupa liderlerine seslendi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararlarına zehir zemberek yanıt
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararlarına zehir zemberek yanıt
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı