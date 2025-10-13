Haberler

Belçika ilk F-35'lerini teslim aldı

Belçika ilk F-35'lerini teslim aldı
Türkiye ve ABD arasındaki F-35 probleminin çözülmesi beklenirken, Belçika Hava Kuvvetleri, ilk üç F-35 savaş uçağını Florennes Hava Üssü'nden teslim aldı.

Belçika, ABD'den uzun zamandır beklediği üç F-35 savaş uçağını teslim aldı.

BELÇİKA, F-35 UÇAKLARINI ALDI

Belçika Hava Kuvvetleri, ilk üç F-35 savaş uçağını Florennes Hava Üssü'nden teslim aldı. Belçika Kralı Philippe (sağ 2), Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken (sağ 3), Belçika ordusunun modernizasyonunu ve NATO içindeki iş birliğinin güçlenmesini simgeleyen teslim törenine katıldı.

Belçika ilk F-35'lerini teslim aldı

TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMA SÜRECİ

NATO üyesi Türkiye 2019'da Rusya'dan toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olan S-400 füze savunma sistemini satın almasının ardından üretici ortaklarından olduğu F-35 programından resmi olarak 2021 yılında çıkarıldı.

ABD ve NATO Türkiye'nin bu sistemi satın almasını ittifak içinde savunma entegrasyonu açısından bir sorun olarak görmüş; Rus S-400 sisteminin ittifakın savunmasına yönelik bir tehdit oluşturduğunu ve bu sistemin F-35'lerle ilgili istihbarat toplayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Belçika ilk F-35'lerini teslim aldı

Türkiye'ye Rusya'dan aldığı bu sistem yüzünden Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) adıyla bilinen yasa kapsamında yaptırım uygulanmıştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
