AFP haber ajansı: Belçika'da Kürt toplumunun protestosuna saldırıda en az altı yaralı

Belçika polisi, Perşembe günü Antwerp şehrindeki Kürt toplumu üyelerinin katıldığı protestodaki bıçaklı saldırıda altı kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu açıklandı.

Antwerp polis sözcüsü Wouter Bruyns, saldırının Antwerp Opera Binası yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Fransız AFP haber ajansına konuşan Bruyns, olayın ardından dört kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bruyns, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini de söyledi.

Belçika polisi, başka şüpheliler olup olmadığının tespiti için güvenlik kamerası kayıtlarının incelediğini de açıkladı.

Söz konusu gösterinin Suriye'deki Kürtlere destek amacıyla yapıldığı bildiriliyor.

Saldırının Türkiye saati ile 21.20 civarında olduğu da aktarıldı.

Saldırı öncesi şüphelilerin göstericilerin arasına karıştığı iddia ediliyor.

Belçika'daki Kürt diasporasını temsil eden Navbel grubunun sözcüsü Orhan Kılıç, etkinliğe ailelerin, kadınların, gençlerin ve çocukların katıldığını belirtti.

AFP'nin sözlerini aktardığı Kılıç, "Protesto dağılırken Kürt göstericilere bir grup erkek saldırdı" dedi.

Kılıç, saldırganların göstericilerin arasına karıştığını ve "aniden ayrım gözetmeksizin insanları bıçaklamaya başladıklarını" iddia etti.

Antwerp polisi olayın "terörizm değil" cinayete teşebbüs vakası olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Suriye'de merkezi yönetim ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Ocak ayı başında Halep'teki çatışmalarla başlayan gerilim sürüyor.

Bu süreçte çeşitli anlaşmalar imzalansa da sahadaki çatışmalar tamamen bitmedi.

Son olarak taraflar 20 Ocak'ta dört gün süreli bir ateşkeste anlaştı.

Türkiye dahil birçok ülkede Kürt toplumu üyeleri günlerdir gelişmeleri protesto edityor.