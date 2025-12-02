Haberler

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 28 Kasım'da Umman'a yaptığı ziyaret 4 gün uzarken, gezi hem Belarus hem de Umman resmi kayıtlarında aniden kayboldu. Lukaşenko'nun ofisinden de gelişmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken ülkede "Lukaşenko kayboldu" söylentileri büyümeye başladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 28 Kasım'da Umman'a yaptığı ziyaret planlanan sürenin dışına çıkarak 4 gün uzadı. Ancak ziyarete dair herhangi bir yeni bilgi paylaşılmadı. Belarus ve Azerbaycan kaynaklarında, gezinin hem Belarus hem de Umman'ın resmi açıklama akışından aniden kaybolduğu belirtildi. Lukaşenko'nun ofisi de dahil olmak üzere hiçbir resmi makam sessizliği bozmadı.

SOSYAL MEDYADA "KAYBOLDU" İDDİALARI

Ani bilgi kesintisi, Belarus'ta ve sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar "Lukaşenko öldü mü?" sorusunu gündeme getirirken, bazı iddialarda Umman'ın Belarus liderini alıkoyduğu öne sürüldü. Muhalif medya organları ise doğrudan "Lukaşenko kayboldu" başlıkları attı.

PROTOKOLDEKİ EKSİKLİK ŞÜPHE UYANDIRDI

Lukaşenko'nun Umman'a inişinde dikkat çeken bir detay daha vardı: Bir devlet başkanına uygulanan yüksek düzeyli protokolün görülmemesi. Lukaşenko'nun devlet başkanı gibi değil, adeta bir "çalışma heyeti üyesi" gibi karşılandığı ifade edildi. Belarus muhalefetinin önde gelen isimlerinden Birleşik Geçiş Kabinesi Başkan Yardımcısı Pavel Latuşka, X hesabından yaptığı açıklamada ziyaretin "ne devlet ziyareti ne de resmi ziyaret" kriterlerini karşılamadığını söyledi. Umman protokolünde beklenen onur kıtası, üst düzey karşılama heyeti ve diğer tören unsurlarının hiçbirinin bulunmadığını vurgulayarak durumu "absürd" olarak nitelendirdi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

HERKES SUSKUN: ZİYARETİN AMACI BELİRSİZ

İki ülkenin de sessiz kalmayı sürdürmesi, "Bu gezi neydi? Neden uzatıldı? Lukaşenko nerede?" sorularının yanıtlanmasını geciktiriyor.

UÇUŞTAN ÖNCEKİ BİLGİ: ÇALIŞMA ZİYARETİ

Belarus devlet medyası ziyaret başlamadan önce programı "çalışma ziyareti" olarak duyurmuştu. Planlanan gündemde, Lukaşenko'nun Umman Sultanı Heysem bin Tarık el Said ile görüşmesi ve iki ülke arasında son yıllarda hızlanan temasların detaylandırılması yer alıyordu. Duyurularda, 2024 yılında yapılan temaslara ve 2025 Ekim ayında Sultan Heysem'in Minsk ziyaretinde imzalanan Yol Haritasına atıf yapılmıştı. Maskat'ta yürütülmesi planlanan toplantıların, mevcut anlaşmaların uygulanmasını ve ortak projelerin pratik aşamaya taşınmasını kapsadığı belirtilmişti. Lukaşenko'nun uçağı 28 Kasım akşamı Maskat'a indi ve Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam el Mürşidi tarafından karşılandı.

SONRASINDA TAM BİR SESSİZLİK

Bu karşılamanın ardından hem ziyarete hem görüşmelere dair tek bir resmi güncelleme yapılmadı. Ziyaretin amacı, içeriği ve sonuçlarına ilişkin belirsizlik devam ederken, sessizliğin ne zaman bozulacağı merak konusu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Konya'da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp çocuğun cansız bedeni korkunç halde bulundu
Yaşlı adam televizyon izlerken kapıyı çalan polisin verdiği acı haberle yıkıldı

Yaşlı adam televizyon izlerken polisin verdiği haberle yıkıldı
Kamyonet bariyerleri aşıp alt yola düştü! 3 kişi hayatını kaybetti

Bariyerleri aşıp alt yola düşen otomobil 3 kişiye mezar oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.