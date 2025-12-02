Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 28 Kasım'da Umman'a yaptığı ziyaret planlanan sürenin dışına çıkarak 4 gün uzadı. Ancak ziyarete dair herhangi bir yeni bilgi paylaşılmadı. Belarus ve Azerbaycan kaynaklarında, gezinin hem Belarus hem de Umman'ın resmi açıklama akışından aniden kaybolduğu belirtildi. Lukaşenko'nun ofisi de dahil olmak üzere hiçbir resmi makam sessizliği bozmadı.

SOSYAL MEDYADA "KAYBOLDU" İDDİALARI

Ani bilgi kesintisi, Belarus'ta ve sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar "Lukaşenko öldü mü?" sorusunu gündeme getirirken, bazı iddialarda Umman'ın Belarus liderini alıkoyduğu öne sürüldü. Muhalif medya organları ise doğrudan "Lukaşenko kayboldu" başlıkları attı.

PROTOKOLDEKİ EKSİKLİK ŞÜPHE UYANDIRDI

Lukaşenko'nun Umman'a inişinde dikkat çeken bir detay daha vardı: Bir devlet başkanına uygulanan yüksek düzeyli protokolün görülmemesi. Lukaşenko'nun devlet başkanı gibi değil, adeta bir "çalışma heyeti üyesi" gibi karşılandığı ifade edildi. Belarus muhalefetinin önde gelen isimlerinden Birleşik Geçiş Kabinesi Başkan Yardımcısı Pavel Latuşka, X hesabından yaptığı açıklamada ziyaretin "ne devlet ziyareti ne de resmi ziyaret" kriterlerini karşılamadığını söyledi. Umman protokolünde beklenen onur kıtası, üst düzey karşılama heyeti ve diğer tören unsurlarının hiçbirinin bulunmadığını vurgulayarak durumu "absürd" olarak nitelendirdi.

HERKES SUSKUN: ZİYARETİN AMACI BELİRSİZ

İki ülkenin de sessiz kalmayı sürdürmesi, "Bu gezi neydi? Neden uzatıldı? Lukaşenko nerede?" sorularının yanıtlanmasını geciktiriyor.

UÇUŞTAN ÖNCEKİ BİLGİ: ÇALIŞMA ZİYARETİ

Belarus devlet medyası ziyaret başlamadan önce programı "çalışma ziyareti" olarak duyurmuştu. Planlanan gündemde, Lukaşenko'nun Umman Sultanı Heysem bin Tarık el Said ile görüşmesi ve iki ülke arasında son yıllarda hızlanan temasların detaylandırılması yer alıyordu. Duyurularda, 2024 yılında yapılan temaslara ve 2025 Ekim ayında Sultan Heysem'in Minsk ziyaretinde imzalanan Yol Haritasına atıf yapılmıştı. Maskat'ta yürütülmesi planlanan toplantıların, mevcut anlaşmaların uygulanmasını ve ortak projelerin pratik aşamaya taşınmasını kapsadığı belirtilmişti. Lukaşenko'nun uçağı 28 Kasım akşamı Maskat'a indi ve Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam el Mürşidi tarafından karşılandı.

SONRASINDA TAM BİR SESSİZLİK

Bu karşılamanın ardından hem ziyarete hem görüşmelere dair tek bir resmi güncelleme yapılmadı. Ziyaretin amacı, içeriği ve sonuçlarına ilişkin belirsizlik devam ederken, sessizliğin ne zaman bozulacağı merak konusu.