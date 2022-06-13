Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
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İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasının ardından bekarlığa veda partileri de sıklaşmaya başladı. Partilerde görev alan 'çıplak uşak' sayısının yetersiz kalması nedeniyle bu işte çalışacak eleman aranıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen birçok etkinlik, kısıtlamaların kalkmasının ardından eskisi gibi düzenlenmeye başladı. Bu etkinliklerden biri de bekarlığa veda partileri oldu.
İngiltere'de bekarlığa veda partisi düzenleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Fakat İngiltere'de bekarlığa veda partisi düzenlemek için ciddi ve masraflı bir organizasyon gerekiyor.
Ülkedeki bekarlığa veda partilerinin en çok aranan unsuru ise çıplak uşaklar. Ancak ülkede talebin fazla olması nedeniyle çıplak uşak sayısı ihtiyacı karşılayamıyor. Bu nedenle İngiltere'de çalışacak çıplak uşaklar aranıyor.
Uşak olmak için çeşitli nitelikler de aranıyor. Buna göre iyi bir fiziğe sahip olması beklenen uşakların, ikramdan anlaması ve gerektiği takdirde uzun süre çalışması isteniyor.