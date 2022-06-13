Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen birçok etkinlik, kısıtlamaların kalkmasının ardından eskisi gibi düzenlenmeye başladı. Bu etkinliklerden biri de bekarlığa veda partileri oldu.

PATLAMA YAŞANIYOR

İngiltere'de bekarlığa veda partisi düzenleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Fakat İngiltere'de bekarlığa veda partisi düzenlemek için ciddi ve masraflı bir organizasyon gerekiyor.

ÇIPLAK UŞAKLAR REVAÇTA

Ülkedeki bekarlığa veda partilerinin en çok aranan unsuru ise çıplak uşaklar. Ancak ülkede talebin fazla olması nedeniyle çıplak uşak sayısı ihtiyacı karşılayamıyor. Bu nedenle İngiltere'de çalışacak çıplak uşaklar aranıyor.

ARANAN KRİTERLER VAR

Uşak olmak için çeşitli nitelikler de aranıyor. Buna göre iyi bir fiziğe sahip olması beklenen uşakların, ikramdan anlaması ve gerektiği takdirde uzun süre çalışması isteniyor.