Bebek telsizinden gelen sesler üzerine eve giden koca gördükleri karşısında yıkıldı

İngiltere'de yaşayan Marek Fecko isimli şahıs, karısını başka bir adamla aldatırken yakaladı. Yatak odasına takılı bebek telsizi sayesinde aldatıldığını öğrenen adam aynı zamanda yakın arkadaşı olan adamı bıçakla tehdit etti.

47 yaşındaki Marek Fecko işteyken bebek telsizinden garip sesler duydu. Kamerada görüntü göremeyen adam eşinin başka bir adamla ilişkiye girdiğini anladı. Kadın bebek telsizinin kamerasını duvara çevirmişti ancak sesi kapatmayı unutmuştu.

KARISIYLA YÜZLEŞMEK İÇİN HIZLA EVE GİTTİ

Duruma sinirlenen Marek Fecko, hızla eşiyle yüzleşmek için evin yolunu tuttu. Öfkesine yenik düşen Fecko, panikle kendisini arabasına kilitleyen adamı bıçakla tehdit etti. İsmi açıklanmayan adam, Fecko'dan şikayetçi oldu.

İHANET 5 AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

Carlisle Kraliyet Mahkemesi'ne çıkan Fecko, makul bir mazereti olmaksızın halka açık bir yerde arbedeyi ve bıçak bulundurmayı kabul etti. Beş aydır devam eden ilişkiden haberdar olunca deliye dönen Marek Fecko'ya 120 saatlik ücretsiz çalışma ile 18 aylık toplum emri verildi. Ayrıca saldırıdan sonra bir yıl boyunca kurbanın yanına yaklaşması yasaklandı.