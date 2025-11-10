Haberler

BBC Üst Düzey Yöneticileri İstifa Etti

Güncelleme:
BBC'nin genel müdürü Tim Davie ve haber bölümünün başkanı Deborah Turness, Donald Trump'ın konuşmasını yanlış düzenleme nedeniyle istifa etti. Eleştirel bir dosyanın sızdırılması istifalara yol açarken, Trump bu durumu memnuniyetle karşıladı.

BBC'nin genel müdürü Tim Davie ve haber bölümünün başkanı Deborah Turness, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki konuşmasını şiddete çağrı yaptığı izlenimi verecek şekilde yanlış düzenlediklerini ortaya çıkaran eleştirel bir notun sızdırılmasının ardından istifa etti.

Davie, dün öğleden sonra personeline gönderdiği notta, istifasının "tamamen kendi kararı" olduğunu söyleyerek, BBC'nin Genel Müdürü olarak bu hatanın "nihai sorumluluğunu" üstlendiğini de ekledi.

Turness de "sevdiği bir kurum olan BBC'ye zarar verecek bir aşamaya geldiğini" söyleyerek, "Sorumluluk bana ait" dedi ve istifasını sundu.

İstifalar, İngiltere merkezli Telegraph gazetesi, BBC'ye editoryal standartlar ve yönergeler konusunda danışmanlık yapmak üzere işe alınan Michael Prescott tarafından derlenen ve sızdırılan bir BBC iç dosyasının ayrıntılarını yayınladıktan sonra geldi.

Prescott, bir iç ihbar notunda, BBC'nin geçen yıl "tahrif edilmiş" bir Trump konuşmasını yayınladığını ve bu konuşmada Trump'ın Capitol Hill'deki isyancıları cesaretlendirerek onlarla birlikte "delice savaşmaya" gideceğini söylediğini ortaya çıkardı.

Ancak Trump, 6 Ocak 2021'de Washington DC'de yaptığı konuşmada, "Capitol'e yürüyeceğiz ve cesur senatörlerimizi, kongre üyelerini ve kadınları tezahüratlarla destekleyeceğiz" demişti.

Trump, istifaları memnuniyetle karşıladığını belirterek, Telegraph gazetesine "demokrasi için korkunç bir şey" olarak nitelendirdiği yolsuzluğu "ortaya çıkardığı" için teşekkür etti. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da konuya ilişkin olarak, "Bunlar, başkanlık seçimlerinin dengesini bozmaya çalışan çok dürüst olmayan insanlar" diye yazdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de BBC'yi "yüzde 100 sahte haber ve propaganda makinesi" olarak nitelendirdi. Leavitt, Telegraph gazetesine verdiği son röportajda, İngiliz vergi mükelleflerinin "solcu propaganda makinesinin faturasını ödemek zorunda bırakıldığını" söyledi.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, Davie'nin istifasını açıklamasının ardından BBC'deki çalışmaları için kendisine teşekkür etti. Nandy, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir gönderide, şu ifadeleri kullandı:

"BBC'yi önemli bir değişim döneminden geçirdi ve kuruluşun son yıllarda karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oldu. Şimdi her zamankinden daha fazla, güvenilir haberlere ve yüksek kaliteli programlara olan ihtiyaç, demokratik ve kültürel yaşamımız ve dünyadaki yerimiz için çok önemlidir."

Muhalefetteki Muhafazakar Parti Genel Başkanı Kemi Badenoch istifayı alkışladı, ancak BBC'de "çok daha derin bir dizi ciddi başarısızlık" olduğunu söyledi. Badenoch, sosyal medya hesabı üzerinden "Yeni liderlik artık BBC kültüründe tepeden tırnağa gerçek bir reform gerçekleştirmelidir, çünkü nihayet gerçek tarafsızlığını kanıtlayamadığı sürece halkın zorunlu lisans ücreti yoluyla BBC'ye fon sağlamaya devam etmesini beklememelidir" diye yazdı.

Kaynak: ANKA / Dünya
