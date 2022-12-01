Bazada saklanan şüpheli, polisle göz göze gelince silahını ateşledi

ABD'nin Oklahoma bölgesinde akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak adına kolları sıvadı. 38 yaşındaki şüphelinin karavanda bulunduğu bilgisine erişen polisler, bir süre boyunca arama yaptı. Şüpheliyi karavan içerisinde bir türlü bulamayan polisler, bazanın altını açtı. Bu sırada, şüpheli ile polis göz göze geldi.

Elinde silah bulunan şüpheli, tetiği çektiği anda yatağı kapatıldı. Amerikan polisleri daha sonra geri dönüp şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.