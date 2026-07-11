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Bavi Tayfunu Çin'e İlerliyor: 600 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi

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Bavi Tayfunu'nun Çin'in doğusundaki Wenzhou kentine yaklaşmasıyla Zhejiang ve Fujian eyaletlerinde 600 binden fazla kişi tahliye edildi. Filipinler'de 17 kişi hayatını kaybetti, Tayvan'da 87 kişi yaralandı.

(ANKARA) - Bavi Tayfunu'nun Çin'in doğusundaki Wenzhou kentine yaklaşması üzerine Zhejiang ve Fujian eyaletlerinde 600 binden fazla kişi tahliye edildi. Japonya ve Tayvan'ı etkileyen tayfun nedeniyle Filipinler'de 17 kişi yaşamını yitirdi, Tayvan'da çok sayıda kişi yaralandı.

Çin, Bavi Tayfunu'nun doğudaki Wenzhou kentine yaklaşması nedeniyle 600 binden fazla kişiyi tahliye etti. Çinli yetkililer, tayfunun yarın erken saatlerde yaklaşık 10 milyon nüfuslu Wenzhou kentine ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Çin devlet medyasına göre, Zhejiang eyaletinde 500 binden fazla, komşu Fujian eyaletinde ise 100 binden fazla kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

Japonya'nın güneyindeki Sakishima Adaları'nda şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlara yol açan, Tayvan'ın kuzeyini ise kısa süreli etkileyen Bavi Tayfunu'nun, daha serin denizler üzerinde kuzeybatıya ilerledikçe zayıfladığı ancak taşıdığı yoğun nem nedeniyle risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Tayfunun yağış alanının yaklaşık Fransa büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Japonya ve Tayvan'da şu ana kadar tayfuna bağlı can kaybı bildirilmezken, Filipinler'de Bavi'nin etkisiyle güçlenen muson yağışlarının yol açtığı sellerde 17 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan yönetimi, tayfunun kuzeyden yaklaşması nedeniyle çoğunluğu dağlık bölgelerde yaşayan 14 binden fazla kişiyi tahliye etti. Bavi doğrudan adaya ulaşmasa da bazı bölgelerde 1 metreye varan yağış beklentisi nedeniyle önlemler artırıldı. Tayvan itfaiyesi, çoğunluğu motosiklet veya bisikletten düşme, dengesini kaybetme ya da cisim çarpması nedeniyle olmak üzere 87 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede, 920 uluslararası uçuş ile 282 iç hat uçuşu iptal edildi, başkent Taipei yakınındaki Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

Tayvan genelindeki kent ve ilçelerin büyük bölümünde "tayfun tatili" ilan edilerek kamu kurumları ve okullar kapatıldı. Kuzey-güney hızlı tren hattı ise azaltılmış kapasiteyle hizmet vermeyi sürdürdü.

Başkent Taipei'de kuvvetli rüzgar ve yağışa rağmen bazı vatandaşlar dışarı çıkmayı sürdürürken, Beitou semtinde saatte yaklaşık 100 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı nehirlerde taşkınlar meydana geldi.

Kaynak: ANKA
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