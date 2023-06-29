Batı Trakya'da Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Batı Trakya'da, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda geleneksel halka açık bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene katılan çok sayıda soydaş, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, eşi İlayda Ünal ve başkonsolosluk çalışanları tarafından karşılandı. Başkonsolos Ünal, 'Bayram sevincini soydaşlarımızla birlikte paylaşmaktan çok mutluyuz. Daha nice bayramlarda, güzel günlerde bir araya gelmeyi diliyoruz.' dedi. Yaklaşık iki saat süren bayramlaşma törenine Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, soydaş milletvekilleri Burhan Baran ve Özgür Ferhat, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Maronya-Şapçı Belediye Başkanı Dinos Haritopulos, Gümülcine Belediye Başkanı İoannis Garanis ile Türk kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.