Batı Şeria'da Filistinli Genç Yahudi Yerleşimci Tarafından Bıçaklandı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genç, Yahudi yerleşimci tarafından sırtından bıçaklandı. El Halil şehrinin Tel Rumeyda bölgesinde yaşanan olayda, Filistinlilerin evlerine saldıran Yahudi yerleşimciler, Filistinli Abdullah Ragıb Ebu Iyşe'yi bıçakla yaraladı. Ayrıca, yerleşimciler evlere taş ve boş şişe atarak zarar verdi.