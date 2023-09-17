Batı Şeria'da Filistinli Genç Yahudi Yerleşimci Tarafından Bıçaklandı
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genç, Yahudi yerleşimci tarafından sırtından bıçaklandı. El Halil şehrinin Tel Rumeyda bölgesinde yaşanan olayda, Filistinlilerin evlerine saldıran Yahudi yerleşimciler, Filistinli Abdullah Ragıb Ebu Iyşe'yi bıçakla yaraladı. Ayrıca, yerleşimciler evlere taş ve boş şişe atarak zarar verdi.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genç, Yahudi yerleşimci tarafından sırtından bıçaklandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El Halil şehrinin Tel Rumeyda bölgesinde Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı.
Yahudi yerleşimcilere karşı koyan Filistinli Abdullah Ragıb Ebu Iyşe, bıçakla sırtından yaralandı.
Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine taş ve boş şişe atarak zarar verdi.
İsrail'in kontrolü altındaki El-Halil'de 400 Yahudi yerleşimci yaşıyor ve yerleşimciler yaklaşık 1500 İsrail askeri tarafından korunuyor.